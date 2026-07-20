Kevin Keegan, ex attaccante e allenatore inglese, è morto all’età di 75 anni a causa di un cancro. La sua carriera include due premi come miglior giocatore europeo e il Pallone d’Oro nel 1978 e 1979. Le squadre di Premier League come Newcastle, Manchester City, Liverpool, Fulham e Southampton hanno espresso i loro tributi. Keegan è stato riconosciuto come una figura significativa nel calcio inglese, sia come giocatore sia come allenatore.

2026-07-20 17:28:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Newcastle ha reso omaggio al “straordinario” Kevin Keegan dopo la morte del leggendario ex attaccante e allenatore dell’Inghilterra, che vinse il Pallone d’Oro nel 1978 e nel 1979, all’età di 75 anni. La famiglia di Keegan aveva annunciato a gennaio che il tre volte vincitore del massimo campionato avrebbe iniziato il trattamento a seguito di una diagnosi di cancro al quarto stadio. “È con immensa tristezza che annunciamo che Kevin Keegan è morto all’età di 75 anni”, si legge in un comunicato della famiglia. “L’ex giocatore e allenatore dell’Inghilterra stava combattendo contro il cancro ed era circondato da sua moglie e dalle sue figlie nei suoi ultimi momenti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Kevin Keegan: la leggenda del calcio inglese muore all’età di 75 anni dopo la diagnosi di cancro mentre Newcastle, Manchester City, Liverpool, Fulham e Southampton guidano i tributi

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Kevin Keegan How Liverpool Turned a £33,000 Nobody Into a Legend

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