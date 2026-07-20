Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore inglese, è morto all’età di 75 anni. La famiglia ha diffuso un comunicato ufficiale confermando la notizia. Keegan aveva vinto due Palloni d’Oro e una Champions League con il Liverpool. La sua carriera si è svolta principalmente nel calcio inglese, sia come giocatore che come tecnico. La notizia è stata diffusa oggi, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso.

L’ex calciatore e allenatore inglese Kevin Keegan è scomparso oggi. Lo ha annunciato la famiglia in un comunicato. “Con immensa tristezza annunciamo che Kevin Keegan è morto all’età di 75 anni. L’ex giocatore e commissario tecnico dell’Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti”, si legge nella nota. La famiglia ha ricordato Keegan come “un marito, padre e nonno amatissimo”, ringraziando inoltre l’equipe medica che lo ha assistito durante la malattia. I due palloni d’oro. “È un momento estremamente difficile e chiediamo rispetto della nostra privacy”, conclude il comunicato. Keegan è stato uno dei più grandi protagonisti del calcio inglese degli anni Settanta e Ottanta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio a Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese: vinse due palloni d’oro e una Champions con il Liverpool

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kevin Keegan How Liverpool Turned a £33,000 Nobody Into a Legend

Notizie e thread social correlati

Addio a Kevin Keegan, morto a 75 anni per “turbocancro” la leggenda del calcio inglese: vinse 2 palloni d’Oro nel ’78 e ‘79Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore inglese, è deceduto a 75 anni a causa di un cancro al pancreas.

Leggi anche: Muore a 75 anni la leggenda del Liverpool Kevin Keegan, vinse due palloni d'oro

Temi più discussi: Il calcio inglese piange l'indimenticato Keegan: si è spento a 75 anni; Milan, obiettivo sfoltire la rosa: partono gli addii; Amichevoli estive 2026, diretta Basilea-Juventus: quando e dove vederla in streaming su DAZN; Napoli, le foto della presentazione di Massimiliano Allegri al teatro San Carlo.

Addio a Kevin Keegan, leggenda del Liverpool e doppio Pallone d'Oro inglese x.com

Addio a Kevin Keegan, due volte Pallone d'oro. Aveva 75 anni. Combatteva contro un tumoreLa famiglia ha annunciato la morte della leggenda del Liverpool e della nazionale inglese, ma anche di Amburgo e Newcastle: Era un marito, padre e nonno amatissimo. Lascia la moglie e due figlie ... msn.com

Addio a Kevin Keegan: morto a 75 anni il due volte Pallone d'Oro, leggenda del calcio ingleseIl calcio inglese e internazionale è in lutto per la scomparsa di Kevin Keegan. L'ex attaccante, tra i protagonisti assoluti degli anni Settanta e vincitore di due Palloni d'Oro consecutivi, è morto a ... corrieredellosport.it