di Luca Fioretti Kessié, svincolato dopo l’esperienza all’Al Ahli, rifiuta una ricca proposta dall’Arabia Saudita e attende una mossa dalla Juventus: le ultime. Il calciomercato della Juventus si accende con una clamorosa indiscrezione riguardante il reparto nevralgico del campo. Secondo quanto viene riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Franck Kessié aspetta solo la Juve per iniziare una nuova ed entusiasmante avventura professionale. L’esperto mediano ivoriano, attualmente svincolato dopo l’esperienza all’Al Ahli, ha preso una decisione definitiva sul proprio futuro, mettendo in cima alla lista dei propri desideri il proprio attesissimo ritorno nel campionato italiano per vestire la prestigiosa maglia bianconera sotto la guida di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kessié ha sempre più voglia di Juve: l’ivoriano ha detto di no a questa ricchissima proposta! Il retroscena

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