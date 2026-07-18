Kessié sempre più vicino | la Juve gli ha chiesto di pazientare ma l’affare si farà sul tavolo questo contratto
La Juventus ha chiesto al centrocampista ivoriano di pazientare, ma l’accordo per il suo trasferimento si farà. La trattativa è in fase avanzata e sul tavolo ci sono un contratto e dettagli economici già definiti. La società sta rallentando le firme a causa delle uscite in corso, ma si aspetta comunque di concludere l’affare a breve. La posizione del giocatore si rafforza in vista di un trasferimento ormai imminente.
di Luca Fioretti Calciomercato Juve: la dirigenza stringe i tempi per il centrocampista ivoriano bloccando l’accordo economico in attesa delle uscite. Il futuro della linea mediana bianconera si arricchisce di un capitolo di grandissimo spessore internazionale, con trattative che avanzano spedite verso la fumata bianca. Le dinamiche attuali indicano che le strade di Franck Kessié e della Juve sembrano destinate a incrociarsi molto presto per la nuova stagione agonistica. I vertici societari hanno individuato nel forte mediano africano l’elemento perfetto da consegnare alla squadra per garantire muscoli, dinamismo e leadership sul campo. I colloqui con l’entourage del classe 1996 hanno fatto registrare significativi passi in avanti, portando l’affare in una fase calda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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