Kessié sempre più vicino | la Juve gli ha chiesto di pazientare ma l’affare si farà sul tavolo questo contratto

Notizia in breve

La Juventus ha chiesto al centrocampista ivoriano di pazientare, ma l’accordo per il suo trasferimento si farà. La trattativa è in fase avanzata e sul tavolo ci sono un contratto e dettagli economici già definiti. La società sta rallentando le firme a causa delle uscite in corso, ma si aspetta comunque di concludere l’affare a breve. La posizione del giocatore si rafforza in vista di un trasferimento ormai imminente.