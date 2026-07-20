Un club di Serie A valuta l'acquisto di un attaccante che ha recentemente rinnovato il contratto con la Fiorentina. La clausola rescissoria dell'attaccante è ormai scaduta, e non è ancora chiaro se resterà nella squadra toscana o se si trasferirà altrove. L'attuale allenatore ha fatto rientrare il giocatore in formazione, ma la sua permanenza non è garantita. La squadra in questione sta conducendo un mercato molto attivo, con interventi significativi nel reparto offensivo.

L'attaccante viola è appena rientrato in campo con il nuovo allenatore Grosso ma la sua permanenza nella Fiorentina non è affatto sicura: c'è chi cerca un centravanti C'è una squadra in serie A che sta dominando il calciomercato estivo con una rivoluzione forse senza precedenti. Si tratta, ovviamente, della Fiorentina che ha già investito oltre 100 milioni di euro per consegnare al nuovo allenatore Grosso una squadra in grado di competere per un posto in Champions League. E ancora le operazioni non sembrano essere finite, tanto che altri arrivi potrebbero essere finanziati da una cessione importante. Scopriamo subito le quote Kean cambia squadra entro l'1 settembre, giorno di chiusura della sessione di mercato estiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Kean via da Firenze? Clausola scaduta: un club di Serie A ci pensa

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Moise Kean torna al gol in Serie A e illude la Fiorentina

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