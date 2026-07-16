Kean ora è ufficiale | è scaduta la clausola per acquistarlo a 62 milioni

Da calciomercato.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La clausola per l'acquisto di Moise Kean, fissata a 62 milioni di euro, è scaduta ufficialmente. Dopo una stagione complicata dal punto di vista fisico, il giocatore è ora disponibile per essere trattato dalla squadra interessata, che dovrà negoziare con la Fiorentina. Non ci sono più restrizioni legate alla clausola e si attende l'inizio delle trattative.

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Dopo una stagione difficile dal punto di vista fisico, Moise Kean è pronto a essere protagonista con Grosso con la clausola per acquistarlo a 62 milioni di euro che è ufficialmente scaduta e ora sarà necessario trattare con la Fiorentina. Scaduta la clausola rescissoria di Kean (Ansa Foto) – calciomercato.it Il 20252026 è stato avaro di soddisfazioni per Moise Kean con l’attaccante classe 2000 che non ha vissuto una delle sue migliori annate, riuscendo a incidere solamente in alcuni periodi della scorsa annata. La volontà del calciatore sembra essere quella di proseguire ancora in viola con Grosso che lo apprezza molto. Nel frattempo è arrivata l’ufficialità della scadenza della clausola rescissoria del contratto di Kean da 62 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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