Il club ha deciso di non rinnovare la clausola rescissoria di 62 milioni per l’attaccante, che ora può lasciare la squadra per circa 40 milioni. L’attaccante, appena rientrato in campo con il nuovo allenatore, potrebbe lasciare la Fiorentina, che sta affrontando una fase di rinnovamento. Nel frattempo, un’altra squadra di serie A sta attivamente cercando un centravanti, nel corso di un mercato estivo molto movimentato.

L'attaccante viola è appena rientrato in campo con il nuovo allenatore Grosso ma la sua permanenza nella Fiorentina non è affatto sicura: c'è chi cerca un centravanti C'è una squadra in serie A che sta dominando il calciomercato estivo con una rivoluzione forse senza precedenti. Si tratta, ovviamente, della Fiorentina che ha già investito oltre 100 milioni di euro per consegnare al nuovo allenatore Grosso una squadra in grado di competere per un posto in Champions League. E ancora le operazioni non sembrano essere finite, tanto che altri arrivi potrebbero essere finanziati da una cessione importante. Scopriamo subito le quote Kean cambia squadra entro l'1 settembre, giorno di chiusura della sessione di mercato estiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kean, scaduta la clausola da 62 milioni: può partire per 40. E c'è un club che cerca una punta

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