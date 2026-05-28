L'Inter ha deciso di destinare 40 milioni di euro all’Atalanta per la cessione di una palestra. Nel frattempo, l’esterno olandese ora può lasciare la squadra, dopo che l’incertezza sulla clausola di rescissione ha spinto il club a intervenire prima del previsto. La trattativa tra le due società si sta intensificando, mentre il giocatore è pronto a cambiare squadra.

Questione di priorità: intanto Palestra, il resto si vedrà. L’Inter ha stabilito la strategia, allocando quasi tutto il budget di partenza sulle gambe velocissime del giovane esterno della Nazionale. L’Atalanta ha alzato un muro che si può abbattere solo con il denaro, tanto denaro, ma Chivu spera di essere accontentato nella sua richiesta, perché è convinto che un motore giovane e costante sulla fascia possa migliorare di molto la squadra. Sembra una contraddizione, investire 40 milioni nel ruolo di Dumfries, ma tutto ha un senso: l’Inter ha il forte sospetto che stavolta il titolare di cattedra eserciterà il proprio diritto a svincolarsi per 25 milioni, come da clausola fissata sul contratto che scade nel 2028. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, tutto su Palestra: pronti 40 milioni per l'Atalanta. E Dumfries ora può partire

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