Dopo Wimbledon, Kate Middleton non sarà più vista con i figli fino a settembre, quando ricomincerà la scuola. La regola impone che non si mostrino pubblicamente fino a quel momento. Tuttavia, potrebbe esserci un’eccezione se l’Inghilterra raggiungesse la finale dei Mondiali e il marito, con la famiglia, assistesse alla partita. Finora, non ci sono state immagini pubbliche della famiglia reale durante questo periodo.

Dopo Wimbledon è probabile che non vedremo più Kate Middleton coi figli fino a settembre quando inizierà la scuola. A meno che l’Inghilterra non vada in finale ai Mondiali e William con la famiglia assista alla partita. In ogni caso, l’ultima uscita pubblica della Principessa del Galles con i bambini ha scatenato un dibattito sul look di George che indossava giacca e cravatta al torneo di tennis. Kate Middleton, la regola che nessuno può trasgredire. Come è noto, esiste un dress code piuttosto preciso per assistere ai match di Wimbledon, specialmente durante le finali. Per le donne sono consigliati abiti midi e gonne e per gli uomini la giacca e possibilmente anche la cravatta. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton, la regola che nemmeno George può trasgredire ed è polemica

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Kate Middleton avoids nanny involvmenet in Prince George matters

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