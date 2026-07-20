Kate Middleton rivela il film preferito dei figli | George Charlotte e Louis sono fan sfegatati di Shrek

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un impegno pubblico recente Kate Middleton è tornata a parlare dei suoi figli: ecco qual è il film preferito dei principini George, Charlotte e Louis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Princess Kate reveals the one movie Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis can't get

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