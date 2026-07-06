Kate Middleton pubblica nuove foto dopo la sfida delle tre montagne | l’abbraccio con il principe William e i tre figli George Charlotte e Louis

Kate Middleton ha condiviso nuove foto dopo aver affrontato tre montagne in meno di 24 ore per raccogliere fondi. Nell’immagine si vede l’abbraccio con il principe William e i tre figli, George, Charlotte e Louis. La campagna ha avuto come obiettivo il sostegno alla Royal Marsden Cancer Charity, organizzazione dedicata alla ricerca e all’assistenza ai pazienti oncologici.

Tre montagne in meno di 24 ore per raccogliere fondi a favore della Royal Marsden Cancer Charity, l’organizzazione che sostiene la ricerca e l’assistenza ai pazienti oncologici. A una settimana dalla conclusione della National Three Peaks Challenge, Kate Middleton ha condiviso sui social una serie di fotografie inedite che raccontano il momento più emozionante dell’impresa: l’arrivo sull’ultima vetta, dove ad aspettarla c’erano il principe William, i figli George, Charlotte e Louis e tutta la sua famiglia. “Una settimana fa, proprio in questi giorni, completavo la National Three Peaks Challenge. Un enorme grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la Royal Marsden Cancer Charity”, ha scritto la principessa del Galles a corredo del post pubblicato su Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Kate Middleton's Crucial Role In Pacifying Prince William When He Got 'Riled Up' About Prince Harry

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