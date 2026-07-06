Kate Middleton pubblica nuove foto dopo la sfida delle tre montagne | l’abbraccio con il principe William e i tre figli George Charlotte e Louis

Da ilfattoquotidiano.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Kate Middleton ha condiviso nuove foto dopo aver affrontato tre montagne in meno di 24 ore per raccogliere fondi. Nell’immagine si vede l’abbraccio con il principe William e i tre figli, George, Charlotte e Louis. La campagna ha avuto come obiettivo il sostegno alla Royal Marsden Cancer Charity, organizzazione dedicata alla ricerca e all’assistenza ai pazienti oncologici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tre montagne in meno di 24 ore per raccogliere fondi a favore della Royal Marsden Cancer Charity, l’organizzazione che sostiene la ricerca e l’assistenza ai pazienti oncologici. A una settimana dalla conclusione della National Three Peaks Challenge, Kate Middleton ha condiviso sui social una serie di fotografie inedite che raccontano il momento più emozionante dell’impresa: l’arrivo sull’ultima vetta, dove ad aspettarla c’erano il principe William, i figli George, Charlotte e Louis e tutta la sua famiglia. “Una settimana fa, proprio in questi giorni, completavo la National Three Peaks Challenge. Un enorme grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la Royal Marsden Cancer Charity”, ha scritto la principessa del Galles a corredo del post pubblicato su Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Kate Middleton.

kate middleton pubblica nuove foto dopo la sfida delle tre montagne l8217abbraccio con il principe william e i tre figli george charlotte e louis
© Ilfattoquotidiano.it - Kate Middleton pubblica nuove foto dopo la sfida delle tre montagne: l’abbraccio con il principe William e i tre figli George, Charlotte e Louis
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Kate Middleton's Crucial Role In Pacifying Prince William When He Got 'Riled Up' About Prince Harry

Video Kate Middleton's Crucial Role In Pacifying Prince William When He Got 'Riled Up' About Prince Harry

Notizie e thread social correlati

Kate Middleton e le foto più belle dopo la scalata delle tre vette del Regno Unito: il lungo abbraccio di William e la festa dei figli al traguardoDopo aver completato la National Three Peaks Challenge, Kate Middleton ha raggiunto il traguardo con la famiglia presente.

Kate Middleton in Italia col braccialetto dell’amicizia: è un omaggio ai figli George, Charlotte e LouisDurante il suo secondo e ultimo giorno in Italia, Kate Middleton ha indossato un braccialetto dell'amicizia realizzato con cotone colorato.

Temi più discussi: Quando il rumore diventa testimonianza: Kate Middleton, Bianca Balti e il cancro sotto gli occhi di tutti; La nuova sfida di Kate Middleton: in cima alle tre vette più alte del Regno Unito per la ricerca sul cancro e il messaggio ai malati, Non siete soli; Kate Middleton a sorpresa arriva a... Wimbledon, il 'compito' speciale della principessa; A Wimbledon arriva Kate Middleton. I look più belli sugli spalti. FOTO.

kate middleton kate middleton pubblica nuoveKate Middleton conquista il web con le nuove foto dei figli: George è ormai alto quasi quanto leiKate Middleton pubblica nuove foto con George, Charlotte e Louis dopo la Three Peaks Challenge. Spunta anche un retroscena su Taylor Swift ... rumors.it

kate middleton kate middleton pubblica nuoveKate Middleton, la scalata record dopo il cancro: La malattia cambia tuttoKate Middleton completa la Three Peaks Challenge dopo il cancro e lancia un messaggio di forza per sostenere la Royal Marsden Cancer Charity. rumors.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web