Kate Middleton in Italia col braccialetto dell'amicizia | è un omaggio ai figli George Charlotte e Louis

Durante il suo secondo e ultimo giorno in Italia, Kate Middleton ha indossato un braccialetto dell'amicizia realizzato con cotone colorato. L'accessorio ha attirato l'attenzione dei media e dei presenti, rappresentando un gesto di affetto nei confronti dei figli. La duchessa ha scelto di portare il braccialetto durante le visite ufficiali nel paese, senza fornire ulteriori dettagli sul suo significato. L'oggetto si distingue per il suo stile semplice e colorato, adatto alle occasioni di incontro pubblico.

Nel suo secondo e ultimo giorno in Italia, Kate Middleton ha sfoggiato un insolito braccialetto dell'amicizia, di quelli di cotone colorato. In quanti immaginavano che l'accessorio nascondeva un omaggio ai figli George, Charlotte e Louis?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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