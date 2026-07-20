Il Borussia Dortmund sta cercando di convincere il Genk a cedere un giocatore, secondo quanto riportato. Nel frattempo, il Milan punta a rafforzare il reparto offensivo con un trequartista, richiesta avanzata dal tecnico dopo aver già acquisito due nuovi giocatori. La trattativa tra i due club e le mosse del club rossonero restano in fase di sviluppo.

Il prossimo obiettivo del mercato del Milan dovrebbe essere un trequartista: questa sarebbe la prima richiesta di Ruben Amorim per rinforzare la rosa rossonera dopo gli arrivi di Mario Gila e Gonçalo Ramos. Nel mirino del Diavolo c'è anche il talento classe 2007 K?nstantinos Karetsas. Sul trequartista del Genk c'è una concorrenza molto importante. Le ultime novità arrivano dal giornalista di Sky Sport Germania Patrick Berger: "Il Borussia Dortmund continua a trattare Karetsas". La dirigenza tedesca vuole aumentare il pressing e cercare di chiudere la trattiva: "Questa settimana, secondo le informazioni di Sky, i capi del Dortmund vogliono viaggiare a Genk per negoziare di persona con il direttore sportivo Dimitri De Condé". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Karetsas, il Dortmund non molla: ecco la mossa per convincere il Genk

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Temi più discussi: Karetsas è il nuovo obiettivo del Milan: la richiesta del Genk è alta e c'è la concorrenza di un club di Bundesliga; Attento Milan, il Dortmund si fionda su Karetsas; Il Milan non stacca gli occhi da Karetsas: profilo che piace tantissimo; Il Milan resta sulle tracce di Karetsas ma è dura: il Dortmund in pressing sul Genk.

Milan, il Genk ha fissato il prezzo di Karetsas e non vuole sconti: 35 milioni di euro. Ancora nessun contatto ufficiale tra i club ma con degli intermediari. Sul talento classe 2007, in questo momento, e in pole il Borussia Dortmund che ha una base d’intesa co x.com

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