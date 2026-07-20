Il Milan sta negoziando con Karetsas, ma l’accordo è complicato. Il Genk ha stabilito un prezzo richiesto, ma le vendite devono essere concluse prima. Le trattative sono ancora in corso e non ci sono stati annunci ufficiali. La situazione riguarda la fase di acquisizione del giocatore e le condizioni economiche. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle cifre precise. La vicenda si inserisce nel contesto delle operazioni di mercato in corso.

2026-07-20 12:44:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che. TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Dopo aver ingaggiato Gonçalo Ramos e Mario Gila, AC Milan hanno individuato il loro prossimo obiettivo estivo: Konstantinos Karetsas giovane trequartista e ala greca del Genk. Il 19enne mancino si è distinto per la sua creatività, fornendo 16 assist in questa stagione. Il Milan lo segue da novembre, quando l’allora direttore sportivo Geoffrey Moncada lo osservò di persona durante Braga-Genk, secondo La Gazzetta dello Sport. La situazione Il Genk, però, non ha intenzione di offrire sconti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Il Milan deve affrontare un difficile accordo con Karetsas mentre il Genk ha fissato il prezzo richiesto, ma le vendite devono venire prima

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