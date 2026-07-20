Karate | l’Italia raccoglie due podi nella Serie A di Guadalajara

Da oasport.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due medaglie per l’Italia nella tappa finale della Serie A di karate a Guadalajara, in Messico. Gli atleti azzurri sono saliti sul podio nonostante la squadra non fosse al completo. I risultati sono stati ottenuti sui tatami messicani, dove la competizione si è svolta senza la partecipazione di tutti i componenti della nazionale. La manifestazione ha visto concorrenti provenienti da diverse nazioni, con l’Italia che ha conquistato due posizioni di rilievo.

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L’ultima tappa della Serie A 2026 di karate porta in dote all’Italia due podi, ottenuti sui tatami di Guadalajara – in Messico – dove gli atleti azzurri sono stati capaci di farsi valere, anche se la formazione non era propriamente al completo. I meriti sono da dividere fra Danilo Greco, terzo nei -60 kg al maschile di kumite (nel torneo vinto dal padrone di casa Daniel Alejandro Cruz Romero, e quella Emma Coletti che si è arrampicata sino alla finalissima dei -55 kg nel kumite al maschile cedendo soltanto alla francese Silya Abdesselem. Una piazza d’onore e un gradino più basso del podio che certificano una volta di più la bravura e la profondità di un movimento, quello nostrano, che fra Premier League e Serie A stessa si è sempre contraddistinto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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