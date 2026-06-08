Karate per il Budokan successo ai campionati assoluti | cinque podi due ori nazionali
Nel fine settimana del 6 e 7 giugno, Salsomaggiore Terme ha accolto i Campionati Nazionali Assoluti di karate Fikta, con oltre 500 atleti italiani in gara. La squadra di karate del Budokan ha ottenuto cinque podi complessivi, di cui due ori nazionali. La competizione si è svolta nel massimo livello di disciplina e partecipazione, rappresentando l’evento più importante dell’anno per il settore.
Nel fine settimana del 6 e 7 giugno, Salsomaggiore Terme ha ospitato i Campionati Nazionali Assoluti Fikta, l'evento più importante dell'anno per il karate tradizionale, che ha visto competere oltre 500 tra i migliori atleti d'Italia. La scuola Budokan San Mauro Pascoli, guidata dai maestri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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