La nazionale italiana di karate ha annunciato i 18 atleti convocati per la tappa finale della Serie A 2026 a Guadalajara, in Messico. La competizione rappresenta l’ultimo appuntamento del circuito di quest’anno, con l’obiettivo di concludere la stagione. I convocati partiranno nelle prossime ore per partecipare alla competizione internazionale. La manifestazione si svolgerà nella città messicana, dove gli atleti italiani affronteranno le altre nazionali in diverse categorie di peso e tecniche.

In vista dell’ultima tappa della Serie A 2026 di karate, che si terrà a Guadalajara, la nazionale italiana ha reso noto l’elenco dei convocati che volerà alla volta del Messico per cercare di chiudere al meglio il percorso di quest’anno. Il team azzurro sarà, come sempre, uno di quelli di riferimento: 18 atleti in totale che saranno di scena fra il 17 e il 19 luglio, con l’obiettivo di andare a caccia del maggior numero di vittorie e podi possibili. Saranno 3 i rappresentanti del kata, tutti al maschile, mentre 15 quelli del kumite nelle varie categorie di peso fra uomini e donne: Gianluca De Vivo e Asia Bifulco saranno i leader della spedizione in Nordamerica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Karate, i convocati dell’Italia per la Serie A di Guadalajara: 18 azzurri in Messico

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