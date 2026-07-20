L’Italia del karate non smette di andare a segno in un 2026 che sta regalando soddisfazioni a tutti i livelli e a tutte le latitudini. Gli ultimi riscontri positivi infatti arrivano dalla tappa della Serie A di Guadalajara in Messico, con i colori azzurri due volte sul podio. Il merito è da dividersi fra Emma Colletti, seconda nei 55 kg, e Danilo Greco, terzo nei 60 kg: entrambi capaci di mostrare uno stile di combattimento che sui tatami nordamericani ha pagato dividendi. Ora lo sguardo sul futuro. Fra poco più di un mese arriverà infatti l’occasione di un secondo evento casalingo dopo quello della Premier League di Roma del mese di marzo: i Giochi del Mediterraneo a Taranto, a inizio settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Karate, l’Italia piazza due podi anche a Guadalajara e ora guarda ai Giochi del Mediterraneo

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