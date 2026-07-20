Kenan Yildiz è tornato a Torino e si è riunito con il gruppo della Juventus. Il calciatore, numero 10 della squadra, è arrivato questa mattina alla Continassa. La sua presenza avviene mentre il calciomercato procede con alcune difficoltà. Yildiz si sta preparando per le prossime amichevoli, senza ulteriori dettagli sulle condizioni del suo infortunio.

Mentre il calciomercato procede con difficoltà, la Juventus nella giornata di oggi ha riabbracciato Kenan Yildiz. Il numero 10 dei bianconeri è arrivato in mattinata alla Continassa per riunirsi al gruppo e prepararsi in vista delle prossime amichevoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, per un ritorno alle condizioni migliori, sia Spalletti che il calciatore dovranno aspettare ancora qualche giorno, visti i problemi fisici che il turco ha subito alla fine del campionato. Già affaticato, inoltre, Yildiz ha dovuto giocare il Mondiale con la Turchia, cosa che gli ha portato una ricaduta al ginocchio sinistro. Il riposo delle ultime settimane, però, hanno portato ad un alleviamento del dolore e ad una sempre più rapida guarigione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus, Yildiz è tornato a Torino: le condizioni del suo infortunio

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