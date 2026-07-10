Yildiz rischia l’operazione! Le condizioni del numero 10 della Juventus e cosa potrebbe accadere prima dell’inizio della stagione

Il giocatore della Juventus ha dolore persistente al ginocchio, che potrebbe richiedere un intervento chirurgico. Le visite mediche hanno confermato l’infiammazione e una possibile lesione ai tessuti. Il club sta valutando le opzioni, ma il rischio di operazione rimane. Prima dell’inizio della stagione, si attende una decisione definitiva sui tempi di recupero e sul percorso terapeutico da seguire.

Yildiz a rischio operazione dopo il persistente dolore al ginocchio. Quali sono le sue condizioni e gli scenari possibili prima dell’inizio della stagione. Dopo la precoce e dolorosa eliminazione della Turchia dai Mondiali 2026, il fantasista della Juventus, Kenan Yildiz, ha dato ufficialmente il via alle proprie vacanze estive. Il giovane talento bianconero ha deciso di staccare completamente la spina dal calcio giocato per rifugiarsi a Ratisbona, in Germania, la sua città natale. Questo ritorno alle origini rappresenta per il numero dieci un’opportunità per ritrovare gli affetti familiari, ma anche un momento di profonda riflessione. L’avventura iridata del calciatore è stata infatti fortemente condizionata da persistenti problemi fisici, in particolare da una fastidiosa tendinopatia rotulea al ginocchio che necessita di cure immediate. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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