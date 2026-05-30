Infortunio Yildiz | le ultime novità sulle sue condizioni verso il Mondiale

Da juventusnews24.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Yildiz ha subito un infortunio che ha portato a un aggiornamento sulle sue condizioni in vista del Mondiale con la nazionale turca. Le sue condizioni fisiche sono attualmente sotto osservazione, ma non sono stati forniti dettagli specifici sul tipo di infortunio o sui tempi di recupero. Restano incerte le possibilità di partecipazione all'imminente competizione internazionale.

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con la Turchia. Le novità sull’infiammazione al ginocchio. L’ultima immagine stagionale di  Kenan Yildiz  è intrisa di amarezza: le lacrime versate sulla panchina dell’ Allianz Stadium hanno certificato il doloroso addio della  Juventus  al treno per la Champions League. Combattuto per il peso delle crescenti responsabilità, il talento turco ha saltato l’ultimo derby contro il Torino.  Luciano Spalletti  ha scelto la via della prudenza, complice un ‘infiammazione al ginocchio rilevata dal J Medica l, ma Yildiz non ha mai abbandonato i compagni, restando al loro fianco. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Oggi, però, il sereno è finalmente tornato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Yildiz OUT! Juve in TROUBLE – Is Boga the SOLUTION! | Juventus News

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