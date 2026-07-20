Juventus Women ufficiale il prestito di 4 giocatrici bianconere | chi sono e dove giocheranno nella prossima stagione

Quattro calciatrici della Juventus Women sono state messe in prestito per la prossima stagione. La società ha annunciato ufficialmente i trasferimenti, senza specificare i nomi delle giocatrici o le squadre di destinazione. L’obiettivo è garantire loro più spazio in campo. La decisione riguarda operazioni di uscita che coinvolgono giocatrici della squadra femminile, con l’intento di favorire il loro sviluppo e il minutaggio nelle nuove squadre.

di Luca Fiore Juventus Women, è ufficiale il prestito di 4 calciatrici bianconere: i nomi e in che squadra giocheranno nella prossima stagione. La Juventus Women ha ufficializzato quattro operazioni in uscita per far trovare maggiore spazio sul campo alle proprie giocatrici. La dirigenza del club bianconero ha definito il passaggio a titolo temporaneo di Giorgia Berveglieri al Frosinone. La giocatrice, dopo aver firmato il primo contratto professionistico, proseguirà la carriera in Serie B per arricchire il proprio bagaglio tecnico. Stessa destinazione anche per Sofia Bertucci; entrambe avranno l’opportunità di dimostrare il proprio valore in un ambiente stimolante, misurandosi in sfide cruciali per la loro crescita personale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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