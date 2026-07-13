Juventus Women ufficiale un nuovo prestito per Sciabica | dove giocherà

La Juventus Women ha annunciato il prestito di Manuela Sciabica, giovane centrocampista o attaccante nata nel 2006. Dopo aver giocato con il Napoli nella scorsa stagione, Sciabica si trasferirà alla Lazio per la prossima annata. La società ha comunicato ufficialmente la cessione a titolo temporaneo del calciatore.

la centrocampista o attaccante classe 2006. La Juventus Women ha ufficializzato un nuovo prestito per Manuela Scicabica: l’attaccante o centrocampista classe 2006, reduce all’annata a Napoli, giocherà nella prossima stagione alla Lazio. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – « Manuela Sciabica giocherà la prossima stagione in prestito alla Lazio, cessione temporanea che prevede inoltre un diritto di opzione e contro opzione da parte della Juventus Women. Bianconera dall’estate 2024, Manuela, classe 2006, nelle ultime due stagioni ha militato in prestito al Napoli, scendendo in campo nell’ultima annata in 23 occasioni fra Serie A e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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