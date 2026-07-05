Juventus Women rinnovo e nuovo prestito per Sobal | è ufficiale Dove giocherà nella prossima stagione

Magdalena Sobal continuerà a giocare con il Servette anche nella prossima stagione, dopo aver rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2028. La giocatrice classe 2004 è stata confermata in rosa e partirà in prestito dalla società piemontese. La stessa ha già avuto esperienza con il club svizzero nella passata annata e ora si prepara a disputare un’altra stagione in prestito.

l’attaccante bianconera. Nuova stagione in prestito per Magdalena Sobal: l’attaccante classe 2004 ha rinnovato il proprio contratto con la Juve fino al 2028 prima di trasferirsi in prestito al Servette dove aveva già militato nella passata annata. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – Rinnovo in bianconero per Magdalena Sobal, che prolunga il suo accordo con la Juventus Women fino al 30 giugno 2028. Sobal è arrivata a Torino nel settembre del 2024 e ha disputato due annate consecutive in prestito – prima al Brescia in Serie B, vincendo la classifica marcatrici del campionato 202425 e poi al Servette; squadra della massima serie svizzera con cui la calciatrice classe 2004 giocherà anche nella stagione 202627. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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