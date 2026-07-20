La Juventus sta valutando uno scambio con il Parma che coinvolgerebbe Jeff Ekhator, nato nel 2006, e l’attaccante argentino Mateo Pellegrino. La trattativa è ancora in fase di discussione, con il club parmense che seguirebbe con attenzione Pellegrino, considerato un talento emergente. La proposta sarebbe ancora in fase di valutazione e non ci sono ancora accordi definitivi.

Iniziano le riflessioni in casa Juventus per Jeff Ekhator. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero starebbe valutando con il Parma uno scambio tra il classe 2006 e Mateo Pellegrino, attaccante argentino seguito con attenzione da Giovanni Carnevali. Da dove nasce l’ipotesi scambio della Juventus. L’idea nasce dalla necessità della Juventus di consegnare a Luciano Spalletti un centravanti pronto ed esperto. Le trattative per Kolo Muani e Alexander Sorloth continuano a non avanzare a causa delle elevate richieste economiche di PSG e Atletico Madrid. Per questo motivo, la Vecchia Signora è chiamata a valutare soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus, riflessioni su Ekhator: prende quota lo scambio con Pellegrino del Parma

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