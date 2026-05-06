Ndicka Juventus Comolli studia una maxi operazione con la Roma | l’idea dello scambio prende quota I dettagli

Tra le trattative di mercato attuali, si parla di un possibile scambio tra un difensore di proprietà della Juventus e un giocatore della Roma. Damien Comolli, dirigente coinvolto, sta valutando questa ipotesi come parte di una strategia più ampia per rinforzare le squadre. La discussione su questa operazione sta guadagnando terreno e potrebbe avere ripercussioni sui rapporti tra le due società. La Serie A si muove anche su fronti meno visibili, con manovre che si svolgono dietro le quinte.

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