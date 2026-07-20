Juventus riecco Yildiz alla Continassa | inizierà con un lavoro personalizzato

Da gazzetta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kenan Yildiz è tornato alla Continassa e inizierà con un programma di allenamento personalizzato. La sua presenza rappresenta una conferma importante per la squadra, anche se non è un volto nuovo. La società ha chiarito che Yildiz è l’unico giocatore considerato fuori dal mercato, mentre altri sono stati messi in vendita. La sua attività riprenderà in mattinata, dopo un periodo di assenza.

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Il vero colpo della Juventus è atteso in mattina. Non è un volto nuovo, ma la conferma di Kenan Yildiz vale tanto per il mondo bianconero. C’è un ritornello alla Continassa e suona più o meno così: tutti potenzialmente in vendita, a parte Yildiz. John Elkann ha blindato la stellina fino al 2030 e Luciano Spalletti se la gode. Probabilmente non da subito. Yildiz nel finale dello scorso campionato è stato limitato da una fastidiosa tendinopatia al ginocchio e ha saltato il derby dell’ultima giornata per un infortunio al polpaccio. Gli ultimi mesi sono stati una ricorsa dopo l’altra, anche in ottica Mondiale. Adesso la Juventus non vuole affrettare i tempi: l’obiettivo è avere Yildiz al top per l’inizio del campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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