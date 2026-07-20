Kenan Yildiz è tornato alla Continassa e inizierà con un programma di allenamento personalizzato. La sua presenza rappresenta una conferma importante per la squadra, anche se non è un volto nuovo. La società ha chiarito che Yildiz è l’unico giocatore considerato fuori dal mercato, mentre altri sono stati messi in vendita. La sua attività riprenderà in mattinata, dopo un periodo di assenza.

Il vero colpo della Juventus è atteso in mattina. Non è un volto nuovo, ma la conferma di Kenan Yildiz vale tanto per il mondo bianconero. C’è un ritornello alla Continassa e suona più o meno così: tutti potenzialmente in vendita, a parte Yildiz. John Elkann ha blindato la stellina fino al 2030 e Luciano Spalletti se la gode. Probabilmente non da subito. Yildiz nel finale dello scorso campionato è stato limitato da una fastidiosa tendinopatia al ginocchio e ha saltato il derby dell’ultima giornata per un infortunio al polpaccio. Gli ultimi mesi sono stati una ricorsa dopo l’altra, anche in ottica Mondiale. Adesso la Juventus non vuole affrettare i tempi: l’obiettivo è avere Yildiz al top per l’inizio del campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Gazzetta.it - Juventus, riecco Yildiz alla Continassa: inizierà con un lavoro personalizzato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

YILDIZ: IL FUTURO | CANZONE CALCIO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Come sarà gestito Kenan Yildiz al rientro alla Continassa

Juventus, i campioni del ’96 alla Continassa: evitato l’incontro con il gruppo squadra per un motivoI campioni del 1996 sono stati presenti alla Continassa, ma non hanno incontrato il gruppo squadra.

Temi più discussi: Juventus, riecco Douglas Luiz: vuole rimanere e convincere Spalletti; La Juve ritrova Yildiz, gli altri sono tutti in vendita, Kessie sempre primo obiettivo; Juventus, nuova settimana di ritiro: Yildiz e Ekhator attesi al JMedical.

Juve, oggi torna Yildiz: il turco in campo con lo Standard Liegi?Kenan Yildiz torna al lavoro in casa Juventus dopo la fine delle vacanze post Mondiale: il turco sarà in campo con lo Standard Liegi? tuttojuve.com

Juventus, riecco Yildiz alla Continassa: inizierà con un lavoro personalizzatoNel finale dello scorso campionato è stato limitato da una tendinopatia al ginocchio ... msn.com