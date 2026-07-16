Come sarà gestito Kenan Yildiz al rientro alla Continassa

Il recupero di Kenan Yildiz dopo il Mondiale è al centro di un piano specifico. La società ha predisposto un programma di riabilitazione per il numero 10 turco, che prevede esercizi mirati e controlli periodici. La fase di recupero si svolge sotto stretta supervisione medica e fisioterapica, con l’obiettivo di reinserirlo gradualmente in allenamento. La gestione del suo rientro prevede passaggi progressivi, in base ai progressi fisici.

. Il piano di recupero per il numero 10 turco dopo il Mondiale Oltreoceano. In casa Juventus si vive attualmente una fase a due velocità. Da un lato c’è il gruppo che fatica sul campo della Continassa a suon di intense doppie sedute giornaliere, dall’altro ci sono i calciatori che si stanno ancora godendo le vacanze dopo le fatiche del Mondiale americano. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il Test a Basilea e il rientro dei nazionali. Luciano Spalletti, in attesa che la dirigenza metta a segno i prossimi colpi di mercato, sta guidando con attenzione il primo gruppo di lavoro. Per questi ragazzi il primo vero banco di... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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