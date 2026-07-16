Come sarà gestito Kenan Yildiz al rientro alla Continassa

Da juventusnews24.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il recupero di Kenan Yildiz dopo il Mondiale è al centro di un piano specifico. La società ha predisposto un programma di riabilitazione per il numero 10 turco, che prevede esercizi mirati e controlli periodici. La fase di recupero si svolge sotto stretta supervisione medica e fisioterapica, con l’obiettivo di reinserirlo gradualmente in allenamento. La gestione del suo rientro prevede passaggi progressivi, in base ai progressi fisici.

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