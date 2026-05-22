Juventus i campioni del ’96 alla Continassa | evitato l’incontro con il gruppo squadra per un motivo
I campioni del 1996 sono stati presenti alla Continassa, ma non hanno incontrato il gruppo squadra. La decisione di evitare l’appuntamento è stata presa per non sovraccaricare ulteriormente i giocatori. La visita si è svolta senza coinvolgere i membri attivi della rosa, con l’obiettivo di rispettare le esigenze di recupero e preparazione degli atleti. La presenza dei campioni storici è avvenuta in un momento di pausa o di attività differenziata, senza interferire con le sessioni di allenamento in corso.
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