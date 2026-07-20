Juventus infortunio Ekhator | gli esiti degli esami strumentali

Jeff Ekhator ha dovuto lasciare il campo dopo appena 28 minuti nella prima amichevole estiva contro il Basilea a causa di un infortunio. Gli esami strumentali svolti hanno fornito i primi dettagli sulla sua condizione, ma i risultati ufficiali non sono stati ancora comunicati. La squadra attende ulteriori valutazioni per determinare la gravità del problema e i tempi di recupero.

Comincia in salita il percorso con la Juventus per Jeff Ekhator, costretto ad uscire per infortunio dopo soli 28 minuti durante la prima amichevole estiva contro il Basilea. Il giovane calciatore, dopo aver effettuato gli esami strumentali presso il J Medical nella giornata odierna, si prepara ad affrontare un periodo di riabilitazione con l’obbiettivo di tornare in campo il prima possibile, data anche l’emergenza in attacco a cui deve far fronte la Juventus. Il bollettino medico e i tempi di recupero. Il club bianconero tramite il suo sito ufficiale ha fornito tutte le informazioni sull’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Ekhator. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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El GRAVE problema de la Juventus en pretemporada (Análisis)

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