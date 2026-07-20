Juventus dagli esami emerge lesione muscolare per Jeff Ekhator | le ultime

Gli esami radiologici hanno evidenziato una lesione muscolare per Jeff Ekhator, infortunato durante l'amichevole contro il Basilea. La società ha comunicato che il giocatore è stato sottoposto a controlli questa mattina presso il Jmedical. Non sono stati forniti dettagli sulla gravità dell'infortunio o sui tempi di recupero.

La Juventus ha diramato un comunicato in merito all'infortunio di Jeff Ekhator, rimediato durante l'amichevole contro il Basilea: "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita amichevole contro il Basilea, questa mattina Jeff Ekhator è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il Jmedical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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