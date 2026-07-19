Ekhator ha toccato sei palloni prima di uscire dal campo per un infortunio muscolare durante la partita. L'esordio del giovane centrocampista si è concluso con un problema fisico, lasciando il campo anzitempo. La squadra aveva appena acquisito il giocatore, che al momento non ha ancora dimostrato grandi capacità realizzative. La sua uscita ha interrotto bruscamente la sua prima presenza ufficiale in campo.

Già hanno preso Ekhator – che è di prospettiva ma al momento non è proprio Batistuta – poi si è fatto pure male. Un esordio che non sembra di buon auspicio, per non dire da dimenticare. Nell’amichevole di Basilea, il primo test estivo della Juventus di Luciano Spalletti, la partita di Jeff Ekhator è durata appena 29 minuti. E, soprattutto, appena sei palloni toccati: tanti ne ha giocati il giovane centravanti, 19 anni, prima di alzare bandiera bianca. Come racconta il Corriere dello Sport, per il ragazzo si teme ora un infortunio muscolare. Ekhator in campo appena 29 minuti, faticava a legare il gioco. Scrive così Fabrizio Patania: “Appena sei palloni toccati da punta centrale, faticava a legare il gioco, forse condizionato dall’ansia e dalla tensione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Juventus, sei palloni toccati ed Ekhator è uscito per infortunio muscolare (povero Spalletti)

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