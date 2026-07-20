Juve Ekhator subito ai saluti? Idea scambio di prestiti per arrivare a Pellegrino

La Juventus sta considerando di scambiare un giocatore in prestito per acquistare un nuovo attaccante. Tra i nomi sul tavolo ci sarebbe Ekhator, che potrebbe essere mandato via subito. I dirigenti stanno valutando questa opzione per facilitare l’ingaggio di Pellegrino, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco e soddisfare le richieste di Luciano Spalletti. La trattativa coinvolgerebbe anche altri giocatori arrivati di recente.

La ricerca di un nuovo attaccante per la Juventus si arricchisce di un altro clamoroso capitolo. Carnevali e Massara vogliono regalare al più presto un centravanti a Luciano Spalletti e per farlo potrebbero decidere di sacrificare uno degli ultimi arrivati alla Continassa., Visto lo stallo per Kolo Muani, il mirino dei bianconeri si è spostato su Mateo Pellegrino e per provare a convincere il Parma la Juve vorrebbe inserire nella trattativa Jeff Ekhator. Il classe 2006 è stato acquistato solo qualche settimana fa dal Genoa e ora rischia di finire in prestito ai gialloblù. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l'idea della... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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