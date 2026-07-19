Il club sta considerando un prestito per il giovane Ekhator, mentre si valutano anche eventuali arrivi come Pellegrino. L’obiettivo è far crescere il giocatore attraverso due passaggi intermedi, con un accompagnamento da parte dell’allenatore per affrontare le sfide di un club di livello superiore. Dopo l’investimento iniziale, si punta a sviluppare le competenze del giocatore in ambienti con pressioni più elevate.

La Juve ha un piano su Ekhator, suddiviso in tre grandi capitoli che prevedono in entrambi i passaggi intermedi una crescita sostanziale. Primo: dopo l’investimento economico fatto, Spalletti ha il compito di accompagnare l’azzurrino nel passaggio a un grande club, in cui le pressioni sono nettamente superiori alla media. Secondo: sostenere la crescita del calciatore fino a fargli scalare la classifica marcatori in Serie A e farlo diventare un top del campionato. Terzo: far meritare al giocatore la maglia da titolare della nazionale. Sì, alla Continassa sono convinti di avere in mano il centravanti azzurro del futuro. Ekhator è stato il primo colpo dell’estate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Ekhator saluta già? C'è l'ipotesi prestito, e se arriva Pellegrino...

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