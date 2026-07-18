Va subito KO all’esordio con la Juve | le condizioni di Ekhator | CM

Durante un test amichevole contro il Basilea, il nuovo acquisto della Juventus ha subito un infortunio nel primo tempo. Le condizioni dell’atleta non sono ancora state rese note e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Infortunio nel primo tempo del test amichevole contro il Basilea per il nuovo acquisto bianconero: gli aggiornamenti Subito un infortunio per la Juventus nella prima uscita della stagione. Nel primo tempo dell’amichevole in casa del Basilea si è fermato infatti Jeff Ekhator per un guaio fisico. Infortunio per Jeff Ekhator – Foto Calciomercato.it Come raccolto da Calciomercato.it, il nuovo acquisto bianconero ha accusato un problema muscolare alla coscia. Le condizioni del giovane attaccante ex Genoa saranno rivalutate domani al ritorno dalla trasferta svizzera. Juventus, infortunio per Ekhator contro il Basilea: gli aggiornamenti. È durata solo 28 minuti la partita di Ekhator, che dopo un contrasto di gioco è rimasto a terra chiedendo l’aiuto dei medici della Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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