La Fiorentina e Paratici cercano un accordo sulla formula per il trasferimento di Joao Mario. La trattativa per il terzino portoghese si concentra sulle modalità di pagamento. Le trattative tra le due squadre sono in corso, con le parti impegnate a definire i dettagli. La questione resta centrale nelle operazioni di mercato delle prossime settimane.

sul futuro del terzino portoghese. Le grandi manovre estive entrano nel vivo, andando a infiammare il sempre caldissimo asse di mercato tra Torino e Firenze. Al centro dei fitti dialoghi di queste ultime ore c’è il profilo di Joao Mario, terzino destro portoghese classe 2000 di proprietà della Juventus, diventato un obiettivo concreto e prioritario per la Fiorentina in vista della prossima stagione calcistica. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Secondo quanto rivelato dal quotidiano La Nazione, il profilo del difensore lusitano gode della massima stima da parte del direttore sportivo dei viola, Fabio Paratici. A stregare la dirigenza toscana è soprattutto la straordinaria duttilità tattica dell’ex giocatore del Porto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Juventusnews24.com - Joao Mario priorità della Fiorentina e di Paratici: serve accordo sulla formula. Le ultime

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiorentina piomba su Joao Mario, contatti in corso tra le parti per trovare la formula: ecco la richiesta della Juventus per chiudere l’affareLa Fiorentina sta negoziando con la Juventus per acquistare Joao Mario, con contatti in corso tra le parti.

Joao Mario, ipotesi Fiorentina: bozza di trattativa. Le cifre e altri dettagliSi ipotizza un trasferimento di Joao Mario alla Fiorentina, con una bozza di trattativa in corso.

Temi più discussi: Paratici punta l’esubero Juve, accordo vicino: le cifre. Adzic, due piste in Serie A; TS: Joao Mario, priorità alla Fiorentina. La formula su cui lavorano i viola; Tuttosport riporta: Joao Mario ha dato priorità alla Fiorentina, entro una settimana si chiude; Joao Mario rientrato alla Continassa ma non resterà alla Juventus: la Fiorentina resta in pole.

Joao Mario, Fiorentina sempre interessata: il portoghese piace per la sua duttilitàJoao Mario, terzino destro portoghese classe 2000 della Juventus, sarebbe sempre un obiettivo di mercato della Fiorentina. tuttojuve.com

Joao Mario sempre opzione per la Fiorentina: rifiutate Sassuolo e BolognaResiste l'ipotesi che Joao Mario, terzino di proprietà della Juventus, possa arrivare a Firenze in questa sessione di mercato. firenzeviola.it