Un brand di design ha collaborato con un produttore di scarpe, creando una versione minimalista di un modello complesso di sneaker. La nuova collezione presenta linee pulite e colori sobri, contrastando con i dettagli tecnici e l’aspetto elaborato originario. La collaborazione ha portato a una reinterpretazione più semplice e sobria di un modello di scarpa già esistente. La collezione è stata annunciata attraverso un articolo su una rivista di moda.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non è certo un'esagerazione affermare che le 1890 siano le nuove sneaker di riferimento di New Balance. Sebbene siano state presentate solo pochi mesi fa, hanno conquistato rapidamente alcuni dei nomi più influenti dello streetwear. Action Bronson, Joe Freshgoods e Stone Island hanno già dato il loro tocco personale, mentre una sorprendente versione in stile mocassino sta spopolando su TikTok. E ora, come se non bastasse, sono scesi in campo anche i maestri del minimalismo di JJJJound. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - JJJJound ha regalato un tocco minimal alle sneaker più complesse di New Balance

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