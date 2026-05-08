Durante i Grey Days 2026, la sneaker New Balance Abzorb 2010 si è distinta come una delle riedizioni più apprezzate, attirando l’attenzione degli appassionati di calzature. La scarpa, che riprende un modello classico, si caratterizza per dettagli che ricordano il passato, uniti a tecnologie moderne. La sua presenza tra le proposte più ricercate ha portato molti a cercarla tra le offerte disponibili durante l’evento.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Nel mondo delle sneaker, il grigio è diventato cool molto prima che il minimalismo diventasse una moda. Non solo: da qualche anno a questa parte, c'è un momento in cui viene celebrato. Per New Balance questo momento si chiama Grey Days: un’iniziativa che dura tutto il mese di maggio e che celebra la tonalità più identitaria del brand americano, quella che dagli anni Ottanta ha trasformato una scelta tecnica in una firma estetica riconoscibile ovunque. Nato per adattarsi al cemento urbano e distinguersi dall’esplosione di sneaker fluo dell’epoca, il grigio di New Balance oggi è molto più di una palette: è una dichiarazione di stile trasversale.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché la New Balance Abzorb 2010 è una delle sneaker re-edit più interessanti dei Grey Days 2026

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