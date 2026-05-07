Le New Balance 1890 Planet Frog sono state indossate dal rapper Action Bronson, attirando l’attenzione per il loro design particolare. Queste sneaker sono state definite tra le più strane mai create dall’artista. La notizia è stata diffusa da fonti di moda e lifestyle, senza dichiarazioni ufficiali da parte del rapper o del brand. L’articolo di GQ Italia si limita a presentare il prodotto e il suo collegamento con Bronson.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Tra tutti gli innumerevoli collaboratori di New Balance, nessuno fa le cose come Action Bronson — e lo diciamo nel miglior modo possibile. Basta guardare le sue 990v6 Lapis Lazuli del 2023, oppure le 1906R Medusa Azul del 2024, o ancora le 992 Digitalis Purpurea del 2025. Ogni paio riesce in qualche modo a essere più vistoso, più strano e più caotico del precedente. E adesso è tornato di nuovo all’attacco. Solo che questa volta il rapperchefconduttore TVwrestler ha abbandonato i nomi scientifici per qualcosa di un po’ più diretto: le Action Bronson x New Balance 1890 Planet Frog.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le New Balance 1890 Planet Frog di Action Bronson sono le sue sneaker più strane di sempre?

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