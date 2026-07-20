Jessica Pieri è stata sconfitta dalla argentina María Lourdes Carlé nelle qualificazioni del torneo di Amburgo. Dopo aver vinto il primo set per 6-0, Pieri ha subito una rimonta, perdendo i successivi due parziali 6-1, 6-1. La partita è durata un’ora e 50 minuti.

Dopo un avvio da incorniciare, Jessica Pieri si è progressivamente smarrita, lasciando strada all’argentina María Lourdes Carlé, che ha completato una rimonta di carattere imponendosi per 0-6, 6-1, 6-1 nel turno di qualificazione del Bitpanda Hamburg Open 2026, in 1 ora e 50 minuti di gioco. L’incontro ha avuto un andamento estremamente particolare, con un primo set completamente dominato dall’azzurra. Pieri ha imposto fin dai primi scambi un ritmo elevato, aggredendo con continuità la seconda di servizio della rivale e mettendo in mostra un tennis estremamente incisivo. La superiorità è stata certificata da tre break consecutivi, convertendo tutte e tre le occasioni costruite, e da una notevole efficacia al servizio, testimoniata dal 79% di prime palle in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jessica Pieri rimontata da María Lourdes Carlé ed eliminata nelle qualificazioni ad Amburgo

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