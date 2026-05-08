Al termine della prima giornata delle qualificazioni nel trap maschile a Almaty, in Kazakistan, si sono delineate le prime posizioni. Massimo Fabbrizi guida la classifica, mentre Mauro De Filippis si trova in una posizione che permette di sperare in una qualificazione alla fase finale. La competizione si svolge nell’ambito della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo.

Ottime notizie per l’Italia al termine della prima giornata delle qualificazioni nel trap maschile ad Almaty, in Kazakistan, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: Massimo Fabbrizi è in testa e Mauro De Filippis è in piena corsa per la finale. Dopo i primi 75 piattelli dei 125 previsti in testa si trova un quartetto a punteggio pieno, composto dall’azzurro Massimo Fabbrizi, dal peruviano Alessandro De Souz Ferreira, dall’australiano James Willett e dal taiwanese Yang Kun-Pi. Seguono due tiratori al quinto posto con 7475, ovvero il cinese Qi Ying e lo spagnolo Adria Martinez Torres, quest’ultimo però in gara solo per il ranking.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, Massimo Fabbrizi è in testa nelle qualificazioni del trap ad Almaty

Notizie correlate

Tiro a volo, ad Almaty Massimo Fabbrizi è in testa nelle qualificazioni del trap maschileOttime notizie per l’Italia al termine della prima giornata delle qualificazioni nel trap maschile ad Almaty, in Kazakistan, sede della seconda tappa...

Tiro a volo, Silvana Maria Stanco in corsa per la finale nel trap ad AlmatySi chiude la prima giornata delle qualificazioni del trap femminile nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Almaty: le scelte azzurre di skeet e trap per la seconda prova di Coppa del Mondo in Kazakistan; Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty: Giovanni Pellielo guida gli azzurri; Tiro a Volo, CdM Almaty: sabato le finali di Trap e domenica il Mixed Team. Tutto in diretta su Tiro a Volo TV; Ad Almaty scatta la seconda prova di Coppa del Mondo ISSF: azzurri di Trap e Skeet pronti alla sfida.

Tiro a volo, ad Almaty Massimo Fabbrizi è in testa nelle qualificazioni del trap maschileOttime notizie per l'Italia al termine della prima giornata delle qualificazioni nel trap maschile ad Almaty, in Kazakistan, sede della seconda tappa ... oasport.it

Tiro a volo, brilla la stella del monteprandonese. Massimo FabbriziMassimo Fabbrizi torna a salire sul gradino iridato più alto questa volta con l’abruzzese Alessia Iezzi segnando il trionfo azzurro nell’ultimo giorno del Campionato del Mondo di tiro a volo in ... ilrestodelcarlino.it