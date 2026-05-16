Pallanuoto femminile Trieste cede di misura in casa al Barceloneta ed è eliminata nelle semifinali di Euro Cup

Nel ritorno della semifinale dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile, la squadra di casa ha perso per 13-14 contro le catalane del Barceloneta. La partita si è giocata al Centro Federale “Bruno Bianchi” e si è conclusa con una vittoria di misura per le avversarie. Con questo risultato, la squadra triestina è stata eliminata dalla competizione europea, chiudendo così il loro percorso in questa fase del torneo.

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