Sul prato del Tennis Club Jesi si esibisce il duo Me2 Love Music durante un evento estivo. La serata vede una partecipazione numerosa, con pubblico che ascolta musica dal vivo in un’atmosfera informale. La performance si svolge in un contesto all’aperto, con luci che illuminano la scena e persone sedute su sedie o sdraiate sull’erba. L’evento prosegue fino a sera, coinvolgendo adulti e bambini presenti sul luogo.

JESI (Ancona), 20 luglio 2026 - Un’estate all’insegna della convivialità, della musica e dell’inclusione sul prato del Tennis Club Jesi. Prende il via mercoledì aòòe 20,30 la rassegna “Summer Night”, una serie di serate pensate per trasformare lo spazio verde del club in un vero e proprio salotto a cielo aperto aperto a soci e cittadini, ad ingresso libero. Il primo appuntamento vedrà protagonista il Me2 Love Music Duo, composto da Martina Simpatici e Lorenzo Piccinni, che accompagnerà il pubblico tra i brani più amati della musica italiana e internazionale per poi dare spazio al karaoke e al coinvolgimento diretto del pubblico. Il motto scelto per l'evento, “Un luogo dove stare bene insieme”, sintetizza lo spirito con cui il sodalizio jesino intende animare le serate estive della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, al circolo cittadino c'è il Me2 Love Music Duo

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