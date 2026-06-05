Jesi Music Festival | 12 appuntamenti tra musica e memoria ai giardini

Il Jesi Music Festival si svolgerà con dodici eventi tra musica e memoria nei giardini della città. Tra gli appuntamenti, ci sarà una commemorazione di due figure storiche attraverso performance musicali. La Rigo’s Super Jam, un momento centrale del festival, vedrà la partecipazione di vari artisti, anche se non sono stati ancora annunciati i nomi specifici. Il festival si svolgerà nel corso di diversi giorni e prevede anche altri eventi musicali e commemorativi.

Chi sono le due figure storiche che la musica ricorderà?. Quali artisti parteciperanno alla Rigo’s Super Jam ai giardini?. Come collaborano il Comune e lo sBARello per l'estate?. Quale tributo musicale chiuderà ufficialmente la rassegna ad agosto?.? In Breve Inaugurazione 6 giugno con Kurnalcool e Le Badesse ai giardini di Viale Cavallotti. Serata 9 giugno dedicata alla memoria di Frankina e Melè per lo sBARello. Programma estivo include tributi a Max Pezzali, Vasco Rossi e Ultimo tra luglio e agosto. Finale regionale Marche di Miss Italia prevista per il 6 agosto ai giardini. Il Jesi Music Festival anima i giardini di Viale Cavallotti con dodici appuntamenti tra musica e spettacolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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