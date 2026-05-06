Viaggio musicale al Circolo Artistico | sul palco il duo Salvatore Romeo e Luca Nunzia

Mercoledì 6 maggio alle 19, il Circolo Artistico di Palermo ospiterà un concerto con il duo formato da Salvatore Romeo e Luca Nunzia. L’evento si svolgerà nel salotto del circolo, offrendo l’occasione di ascoltare le esibizioni dei due musicisti. L’ingresso è previsto per l’inizio della serata, che durerà fino alla conclusione delle esibizioni.

Mercoledì 6 maggio, alle 19, il Circolo Artistico di Palermo apre le porte del suo salotto a un evento speciale con protagonisti il duo Salvatore Romeo e Luca Nunzia. Un viaggio musicale tra grandi autori e musiche da film, con un programma che attraversa epoche e stili diversi: da Verdi a.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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