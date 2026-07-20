Il vicepresidente degli Stati Uniti ha annunciato la nascita del suo quarto figlio, Alec Neel. È la prima volta in 150 anni che un vicepresidente in carica diventa padre mentre ricopre la carica. La nascita è stata comunicata senza ulteriori dettagli.

È nato il quarto figlio del vicepresidente americano, JD Vance. È la prima volta in 150 che un vicepresidente in carica diventa padre Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha annunciato la nascita del suo quarto figlio, Alec Neel. Nel comunicato condiviso sui social il numero due dell’amministrazione americana ha divulgato il lieto evento: “Siamo entusiasti di annunciare che questa mattina è nato il nostro bambino,Alec Neel Vance. Usha e il piccolo stanno bene e sono in ottima salute, mente i nostri figli sono felicissimi di conoscere il loro fratellino”. Nel messaggio il vicepresidente ha ringraziato i medici e il personale che hanno seguito il parto: “Gli straordinari medici e il personale del Walter Reed Medical Center e della White House Medical Unit sono stati una vera benedizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - JD Vance diventa padre per la quarta volta: è nato Alec Neel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ai DramaThey Buried Me as a Weakling… I Returned as the Immortal Sovereign.

Notizie e thread social correlati

È nato il quarto figlio del Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, chi è la moglie e avvocata Usha ChilukuriIl Vicepresidente degli Stati Uniti ha annunciato la nascita del suo quarto figlio, Alec Neel Vance, avvenuta a luglio 2026.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e sua moglie Usha Vance hanno avuto un quarto figlioDomenica è nato Alec Neel Vance, quarto figlio del vicepresidente degli Stati Uniti e di sua moglie.

Si parla di: È un evento raro negli ultimi 155 anni che un vicepresidente degli Stati Uniti abbia un figlio durante il suo mandato.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e sua moglie Usha Vance hanno avuto un quarto figlioDomenica è nato Alec Neel Vance, il quarto figlio del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e di sua moglie Usha Vance. Il padre ha detto che il parto, avvenuto al Walter Reed National Military Me ... ilpost.it

Usa, il vicepresidente JD Vance annuncia nascita del quarto figlio: si chiamerà Alec NeelLeggi su Sky TG24 l'articolo Usa, il vicepresidente JD Vance annuncia nascita del quarto figlio: si chiamerà Alec Neel ... tg24.sky.it