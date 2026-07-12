Jazz Open Modena al via da Moby a Diana Kroll a Gregory Porter | ecco il programma della prima edizione italiana del festival

Notizia in breve

Da lunedì 13 a sabato 18 luglio, il centro storico di Modena ospiterà la prima edizione del Jazz Open, un festival dedicato al jazz. La manifestazione prevede esibizioni di artisti come Moby, Diana Kroll e Gregory Porter. Le performance si svolgeranno in diverse location all'aperto, coinvolgendo vari locali e piazze della città. L’evento rappresenta la prima volta che il festival si tiene in Italia, con un programma che comprende concerti e incontri con artisti del genere.