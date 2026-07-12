Jazz Open Modena al via da Moby a Diana Kroll a Gregory Porter | ecco il programma della prima edizione italiana del festival

Da corrieredibologna.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da lunedì 13 a sabato 18 luglio, il centro storico di Modena ospiterà la prima edizione del Jazz Open, un festival dedicato al jazz. La manifestazione prevede esibizioni di artisti come Moby, Diana Kroll e Gregory Porter. Le performance si svolgeranno in diverse location all'aperto, coinvolgendo vari locali e piazze della città. L’evento rappresenta la prima volta che il festival si tiene in Italia, con un programma che comprende concerti e incontri con artisti del genere.

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Modena si prepara a diventare un grande jazz club a cielo aperto. Da lunedì 13 a sabato 18 luglio il centro storico ospiterà la prima edizione italiana di Jazz Open Modena, il festival internazionale nato trent’anni fa a Stoccarda che, dopo essersi affermato come uno degli appuntamenti più prestigiosi d’Europa, sceglie la città emiliana per il suo debutto nel nostro Paese.  Sei giorni di concerti, oltre trenta appuntamenti e tre palcoscenici per una manifestazione che porta con sé la filosofia racchiusa nel suo slogan, “Jazz & Beyond”: partire dal jazz per esplorare tutte le sue contaminazioni, dal soul al pop, dal rock all’elettronica, senza confini di genere ma con un unico denominatore comune, la qualità artistica. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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