Jazz Open Modena chiude la prima edizione con 25.000 presenze

Si conclude con 25.000 presenze la prima edizione di Jazz Open Modena, il festival internazionale iniziato il 13 aprile. Durante l’evento, sono stati organizzati concerti e spettacoli in diverse location della città. La manifestazione ha attirato pubblico da varie regioni e paesi, con un’affluenza significativa durante tutto il periodo. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di sicurezza. La chiusura del festival è avvenuta ieri con un concerto finale.

foto di Elisa Magnoni MODENA – Si chiude con 25.000 presenze complessive la prima edizione di Jazz Open Modena, il festival internazionale che dal 13 al 18 luglio ha portato nel cuore della città alcuni tra i più importanti protagonisti della scena musicale mondiale, trasformando Piazza Roma e il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Una line up di assoluto rilievo internazionale, con quattro uniche date italiane: Moby, Joss Stone, Jamie Cullum e Jean-Michel Jarre, che hanno scelto Jazz Open Modena come unica tappa nel nostro Paese dei rispettivi tour. La manifestazione è stata inaugurata dal talento senza tempo di Diana Krall e dalla voce calda e avvolgente di Gregory Porter. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Jazz Open MODENA 2026 - Focus Day1 - anteprima Artisti 13Luglio

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