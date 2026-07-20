La prima edizione di Jazz Open Modena si è conclusa con circa 25.000 persone presenti. Dal 13 al 18 luglio, il festival ha animato Piazza Roma e il centro storico, ospitando artisti di rilievo internazionale. La manifestazione ha trasformato la città in un grande palco all’aperto, attirando un pubblico numeroso e variegato. La rassegna ha portato nella piazza principale alcuni tra i musicisti più noti del panorama jazz mondiale.

Si chiude con 25.000 presenze complessive la prima edizione di Jazz Open Modena, il festival internazionale che dal 13 al 18 luglio ha portato nel cuore della città alcuni tra i più importanti protagonisti della scena musicale mondiale, trasformando Piazza Roma e il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Una line up di assoluto rilievo internazionale, con quattro uniche date italiane: Moby, Joss Stone, Jamie Cullum e Jean-Michel Jarre, che hanno scelto Jazz Open Modena come unica tappa nel nostro Paese dei rispettivi tour. La manifestazione è stata inaugurata dal talento senza tempo di Diana Krall e dalla voce calda e avvolgente di Gregory Porter. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jazz Open, 25mila presenze: "Un palcoscenico internazionale. Abbiamo vinto la scommessa"

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