Settimana Internazionale del Jazz | due appuntamenti imperdibili con l' Itria Jazz Ensemble
Durante la Settimana Internazionale del Jazz 2026, la città di Fasano ospiterà due eventi con l’Itria Jazz Ensemble. La manifestazione, promossa dall’assessorato al Turismo, include una giornata dedicata alle sonorità jazz, che si svolgerà nel centro cittadino. Questi appuntamenti si inseriscono nel programma dedicato alla musica dal vivo, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico locale e richiamare visitatori interessati al genere.
FASANO – La Città di Fasano si conferma protagonista della scena musicale d'eccellenza. Nell'ambito della Settimana Internazionale del Jazz 2026 (International Jazz Week), l'assessorato al Turismo promuove una giornata interamente dedicata alle sonorità jazz, portando la grande musica tra le.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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